12 Temmuz günü öğlen saatlerinde Muğla'da meydana gelen yangın vatandaşları endişelendirdi. Yangın haberlerinin ardından arama motorlarında Muğla yangını söndürüldü mü? Son dakika! Bodrum, Milas yangını neden, nerede çıktı? soruları araştırıldı.

Muğla yangını söndürüldü mü? Son dakika! Bodrum, Milas yangını neden, nerede çıktı? merak ediliyor. İzmir Aliağa'da 12 Temmuz Çarşamba günü meydana gelen yangın vatandaşları endişelendirdi. Arama motorlarında ise Muğla yangını söndürüldü mü? Son dakika! Bodrum, Milas yangını neden, nerede çıktı? araması yapıldı.

MUĞLA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor. Milas Boğaziçi Mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde tüm hava araçları kalkış yaptı. Hava ekiplerinin yanında yer ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde otlukta çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın hakkında henüz detaylar paylaşılmadı.