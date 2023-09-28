Muğla'ya turist getiren Star Legend gemisi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Star Legend isimli yolcu gemisi, 233 turist getirdi.

Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 233 yolcu ve 196 personel bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA