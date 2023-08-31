Muğla'ya süper yat ziyareti

Mogambo isimli süper yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine dört günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için geldi. Yat, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

"Mogambo" isimli süper yat, dört günlük liman ziyareti ve akaryakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Cayman Adaları bayraklı yat, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı. Yaklaşık 74 metre uzunluğundaki dev yat, ilçede tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Limanda dört gün kalacak "Mogambo"ya yakıt ve yiyecek ikmali yapılacağı belirtildi. Yatın ikmalin ardından Akdeniz ve Ege'deki mavi turuna devam edeceği ifade edildi.

2012'de yapılan lüks yatın 6 kabininde 12 misafir konaklayabiliyor. 17 knot seyir hızına sahip yatta, 19 personel görev yapıyor.

Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.