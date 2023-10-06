Muğla'ya Star Legend isimli kruvaziyer geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Star Legend isimli kruvaziyer, 259 yolcu getirdi. Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 259 yolcu ve 197 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi, ilçe merkezinde alış veriş yaptı. Star Legend isimli kruvaziyer, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA