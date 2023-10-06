Muğla'ya Star Legend isimli kruvaziyer geldi
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Bahamalar bayraklı Star Legend isimli kruvaziyer, Bodrum'a 259 yolcu getirdi. Gemide Amerikalı yolcuların yanı sıra 197 personel bulunuyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Star Legend isimli kruvaziyer, 259 yolcu getirdi. Bahamalar bayraklı 159 metre boyundaki Star Legend, Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 259 yolcu ve 197 personel bulunuyor.
Gemiden inen yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi, ilçe merkezinde alış veriş yaptı. Star Legend isimli kruvaziyer, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm