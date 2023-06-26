Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi önemli turizm merkezlerine sahip Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bakanlık verilerine göre 23-25 Haziran tarihleri arasında Muğla'ya 112 bin 869 araç girişi oldu. Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769'a ulaştı. Ziyaretçi yoğunluğunun bayram tatili boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Muğla'ya Kurban Bayramı öncesi 3 günde 112 bin araç girişi gerçekleşti.

Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi önemli turizm merkezlerine sahip Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bakanlık verilerine göre 23-25 Haziran tarihleri arasında Muğla'ya 112 bin 869 araç girişi oldu. Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769'a ulaştı. Ziyaretçi yoğunluğunun bayram tatili boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.