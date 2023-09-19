Muğla'ya gelen yabancı turist sayısı arttı

Antalya ve İstanbul'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya gelen turist sayısı 8 ayda 2 milyon 429 bin 981'e ulaşarak bir önceki yıla oranla yüzde 15 oranında artış gösterdi. Muğla, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile yıllık 3 milyondan fazla yabancı turisti ağırlıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya ve İstanbul'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya gelen turist sayısı 8 ayda 2 milyon 429 bin 981'e ulaşarak bir önceki yıla oranla yüzde 15 oranında artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde Muğla'ya 2 milyon 116 bin 965 yabancı turist girişi olmuştu.

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile yıllık 3 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Muğla, 2020 yılından itibaren pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olumsuzluklara rağmen 2019 yılından sonraki en iyi turizm sezonunu yaşıyor.

Muğla'ya İngiltere'den sonra en fazla turist gönderen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş rağmen ilk 8 Rusya Federasyonundan Muğla'ya 283 bin 604 turist girişi oldu. Muğla'yı tercih eden ülkeler sıralamasında ilk sırayı İngiliz turistler aldı. İngiltere'den Muğla'ya 1 milyon 023 bin 554 turist girişi oldu. İngiltere'yi 283 bin 604 kişi ile Rusya Federasyonu, 161 bin 669 kişi ile Polonya, 138 bin 583 kişi ile Almanya, 64 bin 121 kişi ile Hollanda takip etti. İngilizlerin Muğla'ya gelen turistler içinde oranı yüzde 42 olarak gerçekleşirken, Rusya Federasyonundan gelen turistlerin oranı yüzde 12.

Turistler havalimanlarını tercih etti

Türkiye'de Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla'ya gelen turistlerin 1 milyon 285 bin 145'i Dalaman Havalimanı, 697 bin 567'si de Milas-Bodrum Havalimanından giriş yaptı. İki uluslararası havalimanından toplam 1 milyon 982 bin 712 yabancı turist giriş yaptı. 447 bin 269 yabancı turist ise 10 Deniz Gümrük limanlarından giriş yaptı. - MUĞLA