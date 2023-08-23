Muğla'ya dev gemi geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady isimli dev gemi, 2 bin 60 yolcu getirdi. Bahamalar bayraklı gemide Amerikalı ve İngiliz yolcuların yanı sıra toplamda 2 bin 60 yolcu ve 1.124 personel bulunuyor. Gemi akşam saatlerinde Yunanistan'a hareket edecek.