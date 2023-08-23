Muğla'ya dev gemi geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady isimli dev gemi, 2 bin 60 yolcu getirdi. Bahamalar bayraklı gemide Amerikalı ve İngiliz yolcuların yanı sıra toplamda 2 bin 60 yolcu ve 1.124 personel bulunuyor. Gemi akşam saatlerinde Yunanistan'a hareket edecek.
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady isimli dev gemi, 2 bin 60 yolcu getirdi.
Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre genişliğindeki Resilient Lady, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlanan gemide büyük bölümü Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 60 yolcu, Bin 124 personel bulunuyor.
Dev gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm