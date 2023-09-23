Muğla'ya 584 yolcu getiren Silver Spirit isimli yolcu gemisi Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı 210 metre boyundaki Silver Spirit isimli yolcu gemisi, Rodos Limanı'ndan Bodrum'a gelerek 584 yolcu ve 404 personel ile demirledi. Gemi, gece saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Silver Spirit" isimli yolcu gemisi 584 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 210 metre boyundaki Silver Spirit isimli yolcu gemisi, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 584 yolcu, 404 personel bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA