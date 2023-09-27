Muğla'ya 568 yolcu getiren Seabourn Encore adlı gemi Bodrum'a demirledi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 180 metre boyundaki Seabourn Encore adlı yolcu gemisi, 568 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore Çeşme Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 568 yolcu, 424 personel bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Yunanistan'ın Simi Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA