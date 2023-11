Muğla Valisi İdris Akbıyık'tan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Açıklaması

Muğla Valisi İdris Akbıyık 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile insanlığın umudu olan kadınlara hak ettikleri saygıyı göstermek, onlar için yapabilecek her çalışmayı irdeleyip güzel bir yaşam sürmelerini sağlamak adına Birleşmiş Milletler tarafından '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak kabul edildiğini açıkladı.

Vali Akbıyık, "Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, farklı görünümleriyle tüm dünyada varlığını devam ettirmektedir. Kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etkiler yapan kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin mücadele edilmektedir. Bizler kadına hürmet eden, tarih boyunca kadını ön planda tutan bir milletin, cenneti anaların ayaklarının altında olduğuna inanan bir inancın mensuplarıyız. Kadına yönelik şiddet ne inancımızla ne de medeniyet anlayışımızla asla örtüşmez. Kadına yönelik şiddetin karşısında olduğumuz gibi, şiddetin her türlüsüne de karşıyız. Kadınların ayrımcılığa uğramadığı, hiçbir şiddete maruz kalmadığı bir dünyaya kavuşmak en büyük dileğimizdir. Yeryüzü Cenneti Muğla'mızda şiddet olaylarının yaşanmaması için Valiliğimizin koordinasyonunda Kamu kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve kolluk güçlerimizin iş birliği ile 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans' anlayışıyla etkin, kararlı ve güçlü bir mücadele yürütülmektedir. Tüm kurumlarımız ile birlikte şiddetle mücadelede her türlü zulmün önüne geçip, mazlumun ve mağdurun yanında yer alarak gerekli yasal yaptırımları uygulamak, insani ve vicdani sorumluluk bilinciyle hareket etmek hepimizin asli vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımıza anlam katan kadınlarımızın yüzlerinin her daim güldüğü, hiçbir mağduriyet yaşamadıkları güzel günlerin en yakın zamanda gelmesini diliyor, tüm kadınlarımıza sağlık, afiyet ve huzur dolu günler temenni ediyorum" dedi. - MUĞLA