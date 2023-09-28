Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilçe ziyaretleri kapsamında Datça ve Marmaris'i ziyaret etti. Vali Akbıyık, ilçe protokolü ile tanışma programına katıldı ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ve Marmaris'i ziyaret etti

Geçtiğimiz ay Muğla valiliği görevine başlayan İdris Akbıyık, ilçe ziyaretleri kapsamında bu defa Datça ve Marmaris'i ziyaret etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık bir dizi ziyaret için gözde turizm kenti Marmaris'e geldi. Ziyaret programı çerçevesinde önce Datça ilçesine giden Vali Akbıyık Datça ziyaretlerinin ardından deniz yolu ile Bozburun Mahallesine geçti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın Bozburun'da karşıladığı Vali İdris Akbıyık mahallede gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Marmaris' geçerek ilçe protokolü ile tanışma programına katıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya Kaymakamlık binası önünde kendilerini bekleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Emniyet Müdürü Aycan Çakır Öztürk, ilçe kurum müdürleri ve oda başkanları tarafından karşılandı.

Kaymakamlık makamında ilçe protokolü ile birlikte tanışma toplantısı ardından Vali Akbıyık ve Kaymakam Kaya, Marmaris Belediyesi ziyareti için İçmeler mahallesine giderek Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti. - MUĞLA