Muğla Türkiye'de Konaklama Tesisleri Bakımından Birinci Sırada

Muğla'da 2 bin 169 basit konaklama belgesi tesisi bulunurken, 549 Turizm işletmesi belgeli konaklama yerleri bulunuyor. Muğla ili konaklama tesisleri bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Muğla'da 2 bin 169 basit konaklama belgesi tesisi ile 549 Turizm işletmesi belgeli konaklama yerleri mevcut olup 100 bin basit konaklama yatak sayısı yer alıyor. Bunlardan 625 tanesi Bodrum'da basit konaklama olarak yer alırken Datça 220, Fethiye'de 415, Köyceğiz'de 39, Marmaris'te 515, Menteşe'de 17, Milas'ta 73, Ula'da 84, Yatağan'da 2, Dalaman'da 6, Seydikemer'de 10, Ortaca'da 162, Merkez ilçe olarak 1 konut basit konaklama olarak yer alıyor. Turizm işletme belgesi bulunan konutlar ise Bodrum'da 237, Datça'da 20, Fethiye'de 84, Köyceğiz'de 2, Marmaris'te 138, Menteşe'de 12, Milas'ta 21, Ula'da 8, Yatağan'da 1, Dalaman'da 4, Ortaca'da 22 turizm belgeli işletme yer alıyor. - MUĞLA