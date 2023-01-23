Muğla TOKİ kura çekilişi ne zaman? 28 Ocak Muğla TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Muğla etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman? Muğla TOKİ kura çekimi ne zaman? Muğla TOKİ kura çekimi saat kaçta?

MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Muğla kura çekim tarihi 28 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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