Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akyaka'da Uygulama Oteli Hizmete Başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Ula'nın turistik Akyaka Mahallesinde bulunan Uygulama Oteli hizmet vermeye başladı. 4'ü süit, 14'ü standart olmak üzere 18 odalı MSKÜ Uygulama Oteli'nin odalarının tamamı Muğla'da bulunan antik kentlerin isimlerini taşıyor.

Odalar tarih kokuyor

Akyaka'ya hakim bir yükseklikte, hem deniz, hem de doğa manzaralı MSKÜ Uygulama Oteli'nin tüm odları Muğla bölgesinde bulunan antik kentlerin isimlerini taşıyor. Her odanın girişinde Muğla'daki antik kentlerin isimleri yer alırken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi İşletmesi olarak hizmet verecek Akyaka Uygulama oteli, Meslek Yüksek Okulundan kısa bir süre içinde Uygulama Oteli'ne dönüştürüldü.

Marmaris Uygulama oteli de yakında hizmete giriyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Marmaris İçmeler Mahallesinde bulunan Turizm Uygulama otelinin 2022 yılındaki yangında bir kısmı hasar görmüştü. Hasar gören Uygulama otelinin önümüzdeki günlerde tekrar faaliyete geçeceğini belirten MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar, "Bu oteli de çok kısa süre içinde faaliyete geçireceğiz. Akyaka Uygulama Oteli'ni otele dönüştürdük. İktisadi işletme olarak hizmet veriyor" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uygulama Oteli 4'ü süit, 14'ü standart olmak üzere toplam 18 oda; biri kapalı diğeri açık iki restoran, bir konferans salonu ve geniş bir otoparktan oluşuyor. Otel oda-kahvaltı konseptinde hizmet veriyor.

Ayrıca 2 bloktan meydana gelen Uygulama Oteli'nin, deniz ve doğa manzaralı odalarıyla Akyaka'da standartları belirleyen örnek bir tesis olarak göze çarparken, turizm eğitimi alan öğrenciler için de gerçek anlamda bir uygulama alanı oldu. MSKÜ Akyaka Uygulama Oteli, öğrencilerin ön büro hizmetlerinden mutfak sanatlarına, kat hizmetlerinden servise kadar konaklama işletmeciliğindeki her departmanı deneyimleyip öğrenecekleri bir tesis haline getirildi. - MUĞLA