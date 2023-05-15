Muğla sandık seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 Muğla seçim sandık sonuçları ne zaman açıklanacak? Muğla seçimi kim kazandı?

Türkiye genelinde oy işlemleri saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Muğla seçim sonuçları ise araştırılıyor. Muğla seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 Muğla seçim sandık sonuçları ne zaman açıklanacak? Muğla seçimi kim kazandı?

Muğla seçim sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Mayıs seçimlerinde sayım işlemleri devam ederken vatandaşlar arama motorlarında Kocaeli seçim sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. En sık aratılan sorular arasında ise Muğla seçim sonuçları açıklandı mı? 2023 Muğla seçim sandık sonuçları ne zaman açıklanacak? Muğla seçimi kim kazandı? soruları yer aldı. İşte Muğla seçim sonuçları 2023!

MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Muğla'da açılan sandık oranı Anadolu Ajansı'na göre %99.59 olarak açıklandı. Açıklanan oylara göre Recep Tayyip Erdoğan %31.71 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu %62.84 oy aldı. Sinan Oğan ise %4.78 aldı.

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim yasakları kapsamında bugün saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.