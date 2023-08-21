MUĞLA ORTACA deprem Son Dakika! Muğla'da deprem mi oldu, AFAD, Kandilli son depremler nerede?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Muğla'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Muğla Ortaca'da deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu, AFAD, Kandilli son depremler nerede? Kandilli Rasathanesi Muğla'da deprem ve AFAD Muğla'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Muğla'da deprem kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar…