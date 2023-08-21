MUĞLA ORTACA deprem Son Dakika! Muğla'da deprem mi oldu, AFAD, Kandilli son depremler nerede?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Muğla'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Muğla Ortaca'da deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu, AFAD, Kandilli son depremler nerede? Kandilli Rasathanesi Muğla'da deprem ve AFAD Muğla'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Muğla'da deprem kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar…
Muğla'nın Marmaris ilçesinde büyük bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtirken, sarsıntı İzmir, Muğla ve Aydın'dan da hissedildi. Peki, Muğla Ortaca'da deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi oldu, AFAD, Kandilli son depremler nerede? Detaylar haberimizdedir…
Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 18.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu belirtti. Deprem yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 21, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2023-08-21
Saat:18:45:57 TSİ
Enlem:36.759 N
Boylam:28.134 E
Derinlik:61.85 km
Detay: https://t.co/p7CkWqGj88 @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.3 olduğunu duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün Orhaniye-Marmaris olduğunu ifade eden Kandilli, depremin derinliğinin 70.9 kilometre olduğunu kaydetti.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 21, 2023
ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA) https://t.co/cuTOFSSPvA
21.08.2023, 18:45:56 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 70.9 km #Kandilli