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Muğla orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? Köyceğiz'de yangın bitti mi?

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla orman yangını söndürüldü mü, son durum ne vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muğla yangını nerede çıktı ve Muğla Köyceğiz'de çıkan yangın bitti mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Muğla orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? Köyceğiz'de yangın bitti mi?