Muğla orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? Köyceğiz'de yangın bitti mi?
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Muğla orman yangını söndürüldü mü, son durum ne vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Muğla yangını nerede çıktı ve Muğla Köyceğiz'de çıkan yangın bitti mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Muğla orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? Köyceğiz'de yangın bitti mi?
Muğla Köyceğiz'de çıkan yangın bitti mi ve söndürüldü mü merak ediliyor. Muğla yangını nerede çıktı ve Muğla yangını bitti mi soruların yanıt arayan vatandaşlar, Muğla yangında son durum ne merak ediyor. Muğla orman yangını söndürüldü mü,son durum ne? Köyceğiz'de yangın bitti mi? Detaylar haberimizdedir…
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıkmasının ardından ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Köyceğiz'in Otmanlar Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Muğla'da çıkan yangın hala devam ederken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.