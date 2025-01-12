Muğla okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ocak Pazartesi günü için yapılan hava durumu uyarıları sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Muğla okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi?

13 Ocak PAZARTESİ MUĞLA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Muğla'da okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

MUĞLA HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Marmara ve Kıyı Ege'de Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege'de yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Muğla, Muğla, Muğla, Muğla, Muğla, Muğla'nin güneyi ile Kıyı Ege'de (Muğla, Muğla, Aydın ve Manisa'nın batısı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak (kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise çok kuvveti ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Marmara) Fırtına Bekleniyor.

Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.