Muğla'nın Turistik İlçelerinde Sıcak Hava Yoğunluğu

Fethiye ve Marmaris'te hava sıcaklığı yüksek olduğu için yerli ve yabancı turistler plajlarda denize girerek serinledi. Özellikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde yoğunluk oluştu.