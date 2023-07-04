Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram yoğunluğu

Muğla'nın turistik ilçeleri, Kurban Bayramı tatili süresince en hareketli dönemlerinden birini yaşadı, oteller yüksek doluluk oranlarına ulaştı. Bayram tatili süresince bölgeye kara yoluyla yaklaşık 600 bin araç giriş yaptı. Turistik ilçelerde otellerin yanı sıra, çadır ve karavan alanları da doldu. Muğla Valisi Orhan Tavlı, bayram tatilinde Muğla ve ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Lüks yat trafiğinin de oldukça yoğun olduğunu ifade eden Tavlı, koyların da önemli ölçüde ziyaretçi ağırladığını kaydetti. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da seçimler ve deprem nedeniyle iç pazarda yaşanan durgunluğun 9 günlük tatille yükselişe geçtiğini belirtti. Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, bayram boyunca deniz turlarının yoğun ilgi gördüğünü, bütün tekne ve guletlerin denize açıldığını kaydetti. TÜRSAB Fethiye Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi Özay Akdoğan, bayramı dolu dolu geçirdiklerini dile getirdi. Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, ilçede özellikle bayramın 3 ve 4'üncü günlerinde günübirlik ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğunu belirtti. Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, tatil öncesi tahmin ettikleri yoğunluğa ulaştıklarını bildirdi. Bodrum'da otel ve gece kulübü işleten turizmci Zeynel Kılıç ise ilçenin son yılların en yoğun dönemini yaşadığını kaydetti.

Muğla'nın turistik ilçeleri, Kurban Bayramı tatili süresince en hareketli dönemlerinden birini yaşadı, oteller yüksek doluluk oranlarına ulaştı.

Güney Ege'nin gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye, yabancı ziyaretçilerin yanı sıra bayram dolayısıyla yerli turistlerin de tatil rotasında yer aldı. Bayram tatili süresince bölgeye kara yoluyla yaklaşık 600 bin araç giriş yaptı. Turistik ilçelerde otellerin yanı sıra, çadır ve karavan alanları da doldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, bayram tatilinde Muğla ve ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Ziyaretçilerin huzur içinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemlerini aldıklarını belirten Tavlı, "9 günlük bayram tatilinde Muğla ve turistik ilçeleri yerli turistin tercihi oldu. Muğla'nın yeşili ve mavisi misafirlerimize hizmet etti. Muğla ve turistik ilçelerinde tatil süresince konaklama tesislerimiz doldu." dedi.

Lüks yat trafiğinin de oldukça yoğun olduğunu ifade eden Tavlı, koyların da önemli ölçüde ziyaretçi ağırladığını kaydetti.

Tavlı, bayramda özellikle Akyaka, Ölüdeniz ve Dalyan'da günübirlik ziyaretçi hareketliliğinin daha fazla olduğunu dile getirdi.

"Guletler bayram boyunca mavi turlardaydı"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan da seçimler ve deprem nedeniyle iç pazarda yaşanan durgunluğun 9 günlük tatille yükselişe geçtiğini belirtti.

Marmaris'in bayramı dolu dolu geçirdiğini ve turizmcilerin "bayram ettiğini" anlatan Ayhan, şunları söyledi:

"Tatil süresince konaklama tesislerimizde doluluk yüzde100'e ulaştı. Marmaris'te konaklayan misafirlerimize çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler de eklenince ciddi bir yoğunluk yaşadık. Dalaman Havalimanı günlük ortalama 200 uçuşla oldukça hareketli bir sezon geçiriyor."

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, bayram boyunca deniz turlarının yoğun ilgi gördüğünü, bütün tekne ve guletlerin denize açıldığını kaydetti.

Marmaris'te günübirlik tur teknelerinin bayram boyunca dolu olarak turlara çıktığını aktaran Bağlı, "Guletler de mavi turlardaydı. Marmaris'in denizcilik sektörü bayramda hiç boş kalmadı, tekneler misafirleriyle turlarını yaptı. Herkes bereketli bir bayram tatili yaşadı." diye konuştu.

TÜRSAB Fethiye Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi Özay Akdoğan, bayramı dolu dolu geçirdiklerini dile getirdi.

Ziyaretçilerin Dalyan Kanalı'ndan geçerken tarihi yapıların yanı sıra balık türlerini, sıcak su kaynaklarını ve deniz kaplumbağalarını görüp İztuzu Plajı'nda denize girdiğini anlatan Akdoğan, keyifli bir tatil süreci yaşadıklarını aktardı.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, ilçede özellikle bayramın 3 ve 4'üncü günlerinde günübirlik ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, tatil öncesi tahmin ettikleri yoğunluğa ulaştıklarını bildirdi.

Tesislerde doluluk oranlarının sevindirici olduğuna işaret eden Kökten, "Bayramda yerli turist yoğunluğu esnafımıza ciddi ekonomik katkı sağladı. Bayram tatili bize moral oldu. Şu anda da rezervasyon talepleri var. Bayram sonrası da ilçede hareketlilik bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bodrum tarihi bir hafta geçirdi"

Bodrum'da otel ve gece kulübü işleten turizmci Zeynel Kılıç ise ilçenin son yılların en yoğun dönemini yaşadığını kaydetti.

İlçeye bayram tatili için gelenlere yönelik otellerde özel programlar yapıldığını ifade eden Kılıç, "Sezon dolayısıyla ilçede zaten bir yoğunluk vardı, bayramla gelenlerin eklenmesiyle Bodrum tarihi bir hafta geçirmiş oldu. Otellerimiz de iyi bir doluluk yakaladı." diye konuştu.

Kılıç, turizm sezonundaki hareketliliğin kasımın ilk haftasına kadar devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.