Muğla'nın Turistik İlçelerinde Bayram Tatili Yoğunluğu

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ula ilçelerinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor. Tatil için farklı illerden gelenler özellikle Bodrum ilçe girişindeki yoğunluğu artırdı. Trafik polisleri, trafik akışının sağlanması için kavşaklarda görev yaptı.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Ula ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelenler özellikle Bodrum ilçe girişindeki yoğunluğu artırdı. Torba-Yokuşbaşı Mahallesi arasında araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri, trafik akışının sağlanması için kavşaklarda görev yaptı.

Bodrum-Ortakent kara yolunda özellikle trafik ışıklarının bulunduğu mevkilerde, tatil öncesi de yaşanan yoğunluk, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla daha da arttı.

İlçeye geliş yönünde araç yoğunluğunun bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Tatil için Marmaris'i tercih edenler ilçe girişinde ve caddeler de yoğunluğa neden oldu.

Ula ilçesinde bulunan "Sakin Kent" unvanlı Akyaka Mahallesi'nde de trafikte yoğunluk yaşandı.

Menteşe ilçesinde ise Muğla-Aydın ve Muğla-Denizli kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.