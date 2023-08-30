Muğla'nın sahillerinde tatilciler yoğunluk oluşturdu

Muğla'nın turistik bölgelerinde hava sıcaklığının yüksek olmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Tatilciler denize girerek serinlemeye çalışırken, su sporları istasyonlarında da eğlenceli zaman geçirdi.