Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Muğla geliyor. Peki, Muğla milletvekilleri kimlerdir 2023? Muğla'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Muğla AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Muğla milletvekilleri kimlerdir 2023? Muğla'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Muğla AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Muğla AKP milletvekilleri kimdir? Muğla CHP milletvekilleri kimdir? Muğla MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Muğla milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ MUĞLA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Muğla'dan AKP 2 milletvekili, CHP 4 milletvekili ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Yeni Muğla milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Muğla Milletvekilleri İsimleri:

Kadem Mete

Yakup Otgöz

CHP2023 Muğla Milletvekilleri İsimleri:

Cumhur Uzun

Gizem Özcan

Süreyya Öneş Derici

Selçuk Özdağ

İYİ Parti 2023 Muğla Milletvekilleri İsimleri: