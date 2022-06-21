Muğla Marmaris yangın son durum! 21 Haziran 2022 Muğla-Marmaris yangını söndürüldü mü, yangında son durum nedir? Yangın devam ediyor mu?

Marmaris'te orman yangını! Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Peki, 21 Haziran 2022 Muğla- Marmaris yangını söndürüldü mü, yangında son durum nedir? Yangın devam ediyor mu? Muğla Marmaris yangın son durum nedir?

MUĞLA MARMARİS YANGINI SON DURUM NEDİR?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havanın kararmasıyla alevlere müdahalenin karadan devam edeceği öğrenilirken, çevre illerden de takviye ekipler yola çıktı.

Marmaris ilçesi Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

MARMARİS YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahalede bulunuyor.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER YOLA ÇIKTI

Şiddetli rüzgar ile büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Sık ormanlık alanda etkili olan yangına müdahalede bulunak üzere Denizli, Antalya ve İzmir'den çok sayıda takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçedeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Oktay, en büyük olumsuzluğun rüzgarın şiddetli olmasından kaynaklandığını belirterek "Durumumuz çok da parlak gözükmüyor" dedi.

Turizm cenneti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bördübet mevkiinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için hem karadan hem de havadan müdahale edilmesi için ekipler seferber edildi.

"HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR"

Yangının ardından bölgeye giden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangınla ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı. Başkan Oktay, "Akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor." dedi

"TEK AMACIMIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALMAK"

En büyük olumsuzluğumuz rüzgarın oldukça şiddetli olması diyen Oktay "Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Ancak rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Gelişimeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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