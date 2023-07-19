Muğla Marmaris'te Turizm Kriterleri Toplantısı Yapıldı

Muhteşem koyları, denizi, doğası ile dünyanın ve Türkiye'nin en gözde tatil bölgelerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Ticaret Odası ev sahipliğinde, yurt dışı tur acentelerinin temsilcileri ile birlikte turizm kriterleri toplantısı yapıldı.

Büyük tur operatörlerinin temsilcileri, Kaymakamlık, Emniyet, Jandarma, Sahil güvenlik, Belediye, Kültür müdürlüğü, İngiltere Konsolosluğu, Dalaman Havalimanı, TÜRSAB ve GETOB ile birlikte yapılan toplantıda ilçeye gelen turistlerin operatörlere ilettikleri öneri ve şikayetler üzerine konuşularak çözüm önerileri sunuldu, gelecek sezonun değerlendirmesi yapıldı.

Marmaris Ticaret Odası'nın düzenlediği turizmde huzur ve güven temalı toplantıda, tur acentelerinin temsilcileri misafirlerden gelen şikayetleri ilçe otoritelerine iletti. Özellikle ilçe merkezindeki turistlerden gelen şikayetlerin başında gelen devam eden altyapı çalışmaları, işletmelerde hanutçuluk denetlemeleri, taksilerin taksimetre açmamaları, fahiş fiyatlar, dolandırıcılık, trafik, havalimanı yönlendirme, bar ve otel çalışanlarının davranışları, devam eden inşaatlar ile kayıt dışı kiralamalar, ve kimlik tespitleri konuları konuşuldu. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Emniyet ve Jandarma birimlerine gelen değerlendirmeler sonucunda takip edilmesi ve üzerine düşülmesi gereken konu başlıkları hakkında direktifler verdi. Toplantıda söz alan Belediye Başkanı Mehmet Oktay, belediye olarak üzerlerine düşen görevlerin takibinde olduğunu Marmaris için en iyisini yapacaklarını belirtti.

'Önemli olan gelen turistlerin kendilerini güvende hissetmeleri'

Birleşik Krallık Muavin konsolosu Nazlı Hamitoğlu, gerçekleşen toplantı sonrası, yerel yönetimin ilgisi ve dikkati ve katımlarına teşekkürlerini ileterek " Güvenlik tabii ki önemli bir konu bizim için, buraya gelen turistlerin kendilerine güvende ve huzurda hissetmeleri çok önemli. Tabii ki suç her yerde olabilir, sorun her yerde olabilir ama önemli olan çözüm niyetli olmak ve çözüm odaklı olmak. Emniyet müdürümüzün, Kaymakamımızın buradaki kurumların Başkanlarının beraber olması burada ne kadar çözüm odaklı olduklarını zaten kanıtlıyor. Biz de bunları daha ileriye götürmek, daha iyileştirmek adına bir şeylerin yapılacağından eminiz. Muğla geneli ve Marmaris'te daha da iyi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuşarak ilçe otoritelerinin çözüm odaklı olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'Sadece bu yılın değil sonraki sezonlar için de hazırlık toplantısı gibi oldu'

Düzenlenen turizm toplantısının ev sahipliğini yapan ve toplantı sırasında da eleştirilerin ne kadar hızlı iletilirse çözümün o kadar hızlı geleceğini belirten Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan " Marmaris'te İngiltere pazarından yolcu getiren 6 tane tur operatörü firmanın temsilcisi ile bir araya geldik. Aynı zamanda Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Emniyet müdürümüz, Jandarma Komutanımız, Sahil güvenlik komutanımız, İl Turizm müdürümüz, şehrin yerel otoritesinden tüm temsilciler bir araya geldik. Tur operatörlerinin Marmaris'e getirmiş olduğu turistlerin ilçemizde yaşadıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini tur operatörlerinden direkt dinleyerek yetkili makamlara hızlıca çözüm üretilmesi hususunda ilettik konuyu. Direkt kendi ağızlarından anlattıkları, verimli bir toplantı oldu. Marmaris'te turizm sezonunda kalan 3 aylık sürede bu yıl için en azından bu sorunların en aza indirilmesi ve önümüzdeki yıllar içinde yine paydaşlarımızla birlikte Marmaris'in planlanması hususunda Marmaris'te turizmin sürdürülebilirliği hususunda yapılacak çalışmalar hep birlikte istişare ettik" dedi. Başkan Ayhan toplantı bitiminde katılımcılara işbirlikleri adına teşekkürlerini iletti.

Marmaris Ticaret Odası'nın beş yıldızlı bir otelde düzenlenen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıya, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, İl Kültür Müdürü Hüseyin Toprak, Emniyet Müdürü M.Vasfi Öztekin, Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan yardımcıları İhsan Öztürk ve Suzan Zift, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe jandarma Komutanlığı, Güney Ege Turistik Otelciler Birliği Başkanı Mustafa Deliveli, TURSAB BTK Başkanı Suat Esin, Dalaman Havalimanı yetkililerinden A.Orçun Songur, ilçeye turist getiren 6 tur operatörünün bölge temsilcileri katılım sağladı. - MUĞLA