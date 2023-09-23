Muğla Marmaris'te Turist Sayısı Artıyor

Marmaris'te turist sayısındaki artış ve sezonun uzaması turizmi olumlu etkiledi

MUĞLA - Dünyanın ve Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde esnaf ve turizmciler, turist sayısındaki yüzde 15 artışın olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken sezonun Kasım ayına kadar uzamasının da etkisini hissettiklerini belirtti. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, "Ülkemize ziyarete gelen turist sayısını ve ülke yelpazesini genişletmemiz gerekir" dedi.

2023 Mart ayında başlayan yaz sezonunun kasım ayına kadar devam edecek olması, turizmcileri ve turizm esnafını sevindirirken, tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon artışlarının olumsuz etkilerini de yaşadıklarını ifade ettiler. 2024 yılı sezonundan daha da umutlu olduklarını belirten Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, "2023 yılı yaz sezonu 2022 yılına değerlendirdiğimizde sayı olarak yüzde on beş civarında daha fazla. Turist turizm bölgelerimize akın etmiş gibi görünüyor. Tabii bu 2024 yılı için turizm tanıtımları yapmamız ve 2024 yılına bakış açımız da bizleri çok umutlandırdı. Hatta diğer bir artı olan şey ise turizm sezonumuz her geçen yıl uzuyor. Turizm sezonu dediğimiz o mevsim, o aralık artık Mart ayında başlayıp Kasım ayının ortalarına kadar devam etmekte. Yani bizler turizm esnafları olarak yedi ay sekiz ay turizm yapmaktayız. Turizm sezonunun süre olarak uzaması bizleri turizm esnafları olarak çok memnun ediyor. Ancak bütün dünyada var olan enflasyon, ekonomik sıkıntılar, turizm sektörüne de 2023 yılında olumsuz yönde etki yaptığını hep beraber görüyoruz. Çünkü ülkemize gelen turist misafirlerin geldiği ülkelerde de ekonomik kriz yaşanmakta, yüksek enflasyon yaşanmakta, yüksek enflasyon ve ekonomik kriz onların tatillerinde harcayacakları paraya olumsuz etki yaptığını bu yıl turizm esnafları olarak çok net bir şekilde görmekteyiz. Örnek veriyorum bizler turizm esnafları olarak eskiden bir tane tişörtü 50 TL'ye satarken şimdi bizler turizm esnafları olarak bir tişörtü 50 TL'ye kendimiz almaya başladık. Bu da doğal olarak fiyatları etkiliyor. Bizim fiyatlarımızın yükselmesi aynı zamanda turistlerde yaşanan enflasyon ve alım gücünün azlığı 2023 yılında turizm sezonuna olumsuz olarak etki yapan faktörler olarak görülmektedir" dedi.

"Kira artışları esnafın kardan zarar etmesine sebep"

Başkan Ayyıldız, kira başta olmak üzere demirbaş masraflarının çok arttığını ifade ederek, "Örnek olarak, 2022 yılında bir esnaf işletmesine 300 yüz bin lira kira verirken, 2023 yılında 600 bin lira kira verdi. Özellikle dükkan sahipleri bu konuda birazcık daha insafsızca davrandılar ve yaşanan bazı sıkıntıları fırsat bilip özellikle işletmelerin kiralarını çok ama çok fazla yükselttiler. Bu da esnaf ve sanatkarlarımızın karından giden bir rakam oldu. Bu da 2023 yılında esnaf ve sanatkarlarımızı kiraların çok yüksek olması çok olumsuz bir şekilde etkiledi" diyerek yüksek kiraların ürünlerdeki fiyatları da etkilediğini ve alım gücünün azaldığını belirtti.

"Marmaris kurvaziyer gemilerin en çok geldikleri liman olacak"

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız Marmaris'in dört mevsim yaşanabilecek ve tatil için çok ideal bir kent olduğunu kaydederek, "Özellikle bizim burada turizm esnafları olarak hedefimiz turist süresini uzatabilmek. Yani kış aylarında da turizm bölgelerine turist misafirler getirebilirsek hem ülke ekonomisine hem de turizm ekonomisine çok büyük katkı sağlamış oluruz. Bunu da yapabilmemiz için elimizdeki en güzel örneklerden bir tanesi kurvaziyer turizmi. Özellikle kış aylarında kurvaziyer turizminin turizm bölgelerinde daha çok olabilmesi için çok güzel tanıtım çalışmaları hazırlamaktayız. Özellikle 2023 kış sezonunda Ege kurvaziyer turizmi ile ilgili çok güzel tanıtım çalışmalarımız olacak. Turizm sezonunu ne kadar çok uzatır isek ülke ekonomisine ve turizm esnafına o kadar fazla katkı sağlamış oluruz. Ülkemizdeki turizmi çeşitlerine verebilmek ve ilerleyen dönemlerde sıkıntılar yaşamamak için sadece birkaç ülkeden gelen turistin yoğunluğuyla bir turizm yaşamamız yaşamış olduğumuz tecrübelere göre çok doğru değil. Gelen turist ülke misafir sayısını bizlerin arttırması gerekiyor. Şu anda baktığımızda genelde İngiltere'den şimdi bir miktar Rusya'dan ve Arap ülkeleri üzerinden turistlerin turizm bölgelerine geldiğini görmekteyiz. Ülkemize gelen turist sayısını ve ülkemize gönderilen ülke sayısını çoğaltmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.