Muğla Marmaris'te Su Sporlarına Yoğun İlgi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerli ve yabancı turistler, deniz üzerinde yapılan su sporları aktivitelerine yoğun ilgi gösteriyor. Jet ski, paraşüt ve yerli üretim olan jet car en çok tercih edilen aktiviteler arasında yer alıyor.

Dünyaca ünlü tatil kentlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, deniz, kum, güneş, gece hayatı eğlencelerinin yanı sıra alternatif eğlencelere de yoğun ilgi gösteriyor. Bu sene güvenlik önlemlerinin had safhaya çıkartıldığı ve deniz üzerinde yapılan jet ski, tekne paraşütü, jet car ve diğer heyecanlı su sporları aktivitelerini tercih eden turistler muhteşem bir eğlence olduğunu belirtiyorlar.

Turistik ilçe Marmaris genelinde kırsal mahallelerde dahil 34 farklı noktada bulunan su sporları merkezlerinin 8 tanesi ilçe merkezinde bulunuyor. Su Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Yıldız özellikle otellere yakın noktalarda kurulmuş bu merkezlere gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken aktivitelerin jet ski, paraşüt ve yerli üretim olan jet car olduğunu kaydetti. Sezonun oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Yıldız, "Çok şükür bu sene sezonumuz oldukça yoğun geçiyor ve otellerin bir çoğu dolu. Sahillerimiz ve otellerimizdeki yoğunluk tabii ki su sporlarına olan ilgiyi arttırıyor. Avrupalı, İngiliz ve Arap misafirlerin yanı sıra Rus misafirlerimiz de yoğunlukta ama yine de birinci sırada İngiliz ve yerli misafirlerimiz var" diye konuşarak su sporlarını tatile gelen herkesin denediğini belirtti.

"En çok ilgi yerli üretim Jet car'a oluyor"

Su Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Yıldız en çok ilginin yerli üretim olan jet car'a olduğunu kaydederek, "En çok rağbet Türkiye'de üretilip tüm dünyaya satışı yapılan jet carlara oluyor. Onun dışında parasaling, banana, marble gibi aktivitelerimiz de ilgi görüyor. Ücretlerimiz gayet makul seviyede tutuyoruz ki tatile gelen herkes bu aktivitelerden yararlanabilsin, tatilden eğlenerek dönebilsin istiyoruz" diye konuştu.

"Güvenlik önlemlerimizi had safhaya çıkardık"

Güvenlik önlemlerini had safhaya çıkartıldığını ifade eden Yıldız, "Geçen sene maalesef ki Marmaris'te bir kaza yaşandı. Bu sene kooperatif olarak önlemlerimizi oldukça sıkı tutma kararı aldık. Personelimizi hizmet içi eğitim alıp güvenlikle ilgili teknelerin, jet skilerin teknik bakımlarını daha sıklıkla yapıp, eğitimleri daha yoğun bir şekilde veriyoruz. Emniyeti bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Mesela 18 yaşın altındaki müşterilere araç kullandırılmıyor. Ancak aileleri yanlarındaysa ve izinleri var ise onlarla birlikte aktivitelere katılabiliyorlar" dedi.

"Hem çalışanlar hem de misafirler sigortalı"

Yaşanabilecek kaza risklerine karşı tüm önlemleri aldıklarını belirten Yıldız, "Bizimki bir ekstrem spor. Kaza riskimiz maalesef her zaman var. İstenmeyen senaryo gerçekleştiği zaman acil müdahale ekibimiz var, cankurtaran botlarımız var, sertifikalı cankurtaranlarımız var. Bunun haricinde personellerin sürekli eğitimlerin haricinde hem sigortalı hem de özel sağlık sigortaları var. Özellikle riskli pozisyondakiler için bu çok önemli. Misafirler için üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortaları var. Yani buradan içeri girdikten sonra herkes sigortalı. İnşallah bir şey olmaz ama olursa da önlemlerimizi almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok eğlenceli herkese tavsiye ederiz"

Ankara'dan Marmaris'e tatile gelen Mehmet ve Tuğba Ayanaoğlu çifti, "Biz paraşüt ile uçtuk. Çok keyifli çok eğlenceliydi ve herkese tavsiye ederiz" derken, İngiltere'den gelerek jet ski kullanan bir turist ise, "Çok güzeldi herkes yapsın çok heyecanlı ve değişikti" şeklinde konuştu.

Su Sporları merkezinde fotoğrafçı olarak çalışan Oğuzhan Taç, "Burada müşteriler en çok paraşüt, mambo, jet ski, jet car tercih ediyorlar. Ben fotoğrafçılık yapıyorum, onların eğlendiğini görünce ben de eğleniyorum çok seviyorum" diye konuştu.

'32 kez Türkiye'ye geldim en çok Marmaris'i sevdim'

Hollanda'dan tatile gelen ve bir havayolu firmasında yöneticilik yapan Norely Purperhard, "Marmaris'e ikinci kez geliyorum. Jet ski ile bu muhteşem havada ve denizde eğlenceli geziler yaptım. Daha önce Türkiye'ye 32 kez geldim. Side, Bodrum, Alanya gibi yerlere de gittim. Ama Marmaris'in denizi, insanları ve sakinliği gerçekten muhteşem ve mutlaka tekrar geleceğim" dedi. - MUĞLA