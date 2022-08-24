Muğla Marmaris Safari kazası ilk görüntüler! (VİDEO) 24 Ağustos 2022 Marmaris Safari kazası nerede oldu, kaç kişi vefat etti?

Son dakika gelen haberlere göre Marmaris'te Safari kazası meydana geldi. Kazanın ardından olay yeri ilk görüntüleri yayınlandı. Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan gelen ilk görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi. Peki, Muğla Marmaris Safari kazası ilk görüntüler! 24 Ağustos 2022 Marmaris Safari kazası nerede oldu, kaç kişi vefat etti? İşte detaylar...

Marmaris'ten safariye çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris'e dönüş yolunda kaza yaptı. Ddevrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Muğla Marmaris Safari kazası ilk görüntüler haberimizde...

MUĞLA MARMARİS'TE SAFARİ KAZASI MI OLDU?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracı, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Turistlerin yola savrulduğu kazada 5 kişi öldü, 3 Türk sürücü ise yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan safari aracı devrildi. 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı olay yerinden gelen ilk görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

TURİSTLER YOLA SAVRULDU

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, devrilerek metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada cipte bulunan turistler yola savruldu.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 3 TÜRK SÜRÜCÜ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 kişinin öldüğü kazada, Türk sürücü ile 3 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı. Kaza yerinden gelen ilk görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza yerinden görüntüler: