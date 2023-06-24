Trafik durma noktasında İlk gün 150 bin araç giriş yaptı. Muğla'da yerli turistlerin 9 günlük Kurban Bayramı tatili için akını devam ediyor. Yatağan ilçesinden başlayan yoğunluk Gökova kavşağına kadar devam ediyor.

- Muğla karayollarında bayram yoğunluğu

Trafik durma noktasında

İlk gün 150 bin araç giriş yaptı

MUĞLA - 9 günlük Kurban Bayramı tatili için yerli turistin akın ettiği Muğla'da Yatağan ilçesinden başlayan yoğunluk Gökova kavşağına kadar devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından Muğla bölgesindeki otellere rezervasyon yaptıran yerli turist cuma akşamı bulundukları illerden araçları ile çıktıkları 9 günlük tatilin ilk gününü yolda geçirdiler.

Muğla'nın Aydın girişindeki Yatağan ilçe girişinde başlayan karayolu araç yoğunluğu Menteşe ve Ula ilçelerinde devam ederek Gökova kavşağına kadar devam ediyor. Gökova kavşağında ikiye ayrılan yoldan Marmaris ve Datça, diğer yoldan ise Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer istikametine devam eden karayolunda trafik yoğunluğu azalıyor.

Muğla'daki trafik yoğunluğu hem yerden, hem de havadan denetleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı envanterinde kayıtlı 'Uçan göz' olarak adlandırılan helikopter yaz sezonu için Muğla'da konuşlandırıldı. Dalaman'da konuşlanan helikopter hem trafik denetiminde, hem de diğer asayiş olaylarında kullanılacak.

Muğla'ya Cuma ve Cumartesi öğle saatlerine kadar Milas, Yatağan, Menteşe ve Seydikemer ilçelerinden giriş yapan araç sayısının 150 bine ulaştığı öğrenilirken, bu rakamın Sayı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.