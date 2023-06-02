Muğla kaç milletvekili çıkarıyor? Muğla milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Muğla AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Muğla milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Muğla milletvekilleri kimler? Muğla seçim sonuçları nedir? Muğla kaç milletvekili çıkarıyor? Muğla milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Muğla kaç milletvekili çıkarıyor? Muğla milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Muğla milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
MUĞLA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Muğla'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Muğla ilinden 7 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
MUĞLA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti 2023 Muğla Milletvekilleri İsimleri:
Kadem Mete
Yakup Otgöz
CHP2023 Muğla Milletvekilleri İsimleri:
Cumhur Uzun
Gizem Özcan
Süreyya Öneş Derici
Selçuk Özdağ
İYİ Parti 2023 Muğla Milletvekilleri İsimleri:
Metin Ergun