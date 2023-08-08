Muğla Fethiye'de Süper Yatağa Yakıt İkmali Yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki süper yata, akaryakıt ikmali için tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen yakıtla karadan ikmal edildi. Yatta şömine, yüzme havuzu, spa ve jakuzi gibi lüks özellikler bulunuyor. 6 süit ve 12 kişiye kadar misafir ağırlayabilen yatta 18 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yakıt ikmalinin ardından yatın ilçeden ayrılacağı belirtiliyor.