Muğla Fethiye'de Süper Yatağa Yakıt İkmali Yapıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki süper yata, akaryakıt ikmali için tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen yakıtla karadan ikmal edildi. Yatta şömine, yüzme havuzu, spa ve jakuzi gibi lüks özellikler bulunuyor. 6 süit ve 12 kişiye kadar misafir ağırlayabilen yatta 18 kişilik mürettebat görev yapıyor. Yakıt ikmalinin ardından yatın ilçeden ayrılacağı belirtiliyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Pi" adlı süper yata yakıt ikmali yapıldı.
Fethiye Limanı iskelesine bağlanan Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki mega yata, tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.
Hollanda'da 2019'da inşa edilen yatta, açık bir şömine ve oval şekilli büyük bir yüzme havuzu ve spa bulunuyor. Güneşlenme terasında jakuzi bulunan yat, farklı güverteleri arasında hareket etmeyi kolaylaştıran asansör yer alıyor.
6 süitte 12 kişiye kadar misafir ağırlayabilen lüks yatta, 18 kişilik mürettebat görev yapıyor.
Yatın, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacağı belirtildi.