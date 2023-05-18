Muğla deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından deprem mi oldu sorusu araştırılıyor. Peki, Muğla deprem mi oldu? SON DAKİKA! Muğla deprem şiddeti ne? Az önce Muğla'da deprem mi oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Muğla deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Muğla'da meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Muğla deprem mi oldu? SON DAKİKA! Muğla deprem şiddeti ne? Az önce Muğla'da deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MUĞLA DEPREM OLDU MU?

Muğla 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.