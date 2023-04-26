Muğla deprem mi oldu? SON DAKİKA! Muğla Datça deprem şiddeti ne? Az önce Muğla'da deprem mi oldu?

Muğla'da deprem meydana geldi mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından deprem olan bölgeler araştırılmaktadır. Peki, Muğladeprem mi oldu? Az önce Muğla Datça kaç şiddetinde deprem oldu? Muğla deprem şiddeti ne? İşte detaylar...

SON DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Muğla'da deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılmaktadır. Peki, Muğla deprem mi oldu? Az önce Muğla Datça'da kaç şiddetinde deprem oldu? Muğla deprem şiddeti ne? Detaylar haberimizde...

SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

MUĞLA DEPREM OLDU MU, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Muğla'nın Datça ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.