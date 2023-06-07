Muğla deprem oldu mu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Muğla'da meydana geldi mi araştırılmaktadır. Peki, Muğla deprem mi oldu? Muğla Marmaris deprem şiddeti ne? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Muğla deprem oldu mu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Muğla'da deprem meydana geldi mi araştırılmaktadır. Hissedilen büyüklükte bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından deprem şiddeti araştırılmaktadır. Marmaris deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Muğla deprem mi oldu? Muğla Marmaris deprem şiddeti ne? AFAD ve Kandilli deprem listesi! Muğla deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

MUĞLA DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir.