8 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde gerçekleşen sarsıntı, birçok kişi tarafından Muğla deprem mi oldu? Sorusunun araştırılmasına sebep oldu. Vatandaşlar Muğla deprem mi oldu? Gökova körfezi deprem şiddeti kaç? Sorularını merak ediyor. Peki, Muğla deprem mi oldu? Gökova körfezi deprem şiddeti kaç? 8 Aralık Muğla son dakika deprem!

Muğla merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Muğla deprem mi oldu? Gökova körfezi deprem şiddeti kaç? Soruları arama motorları üzerinde araştırılıyor. Sabah saatlerinde yaşanan deprem nedeniyle birçok vatandaş korku ve panik yaşadı. Gerçekleşen sarsıntının boyutu AFAD tarafından 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Peki, Muğla deprem mi oldu? Gökova körfezi deprem şiddeti kaç? 8 Aralık Muğla son dakika deprem!

MUĞLA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 8 Aralık saat 10:49'da Gökova körfezinde yerin 5,0 KM derinliğinde 3,9 şiddetinde deprem gerçekleşti.

MUĞLA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Muğla'da 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesiyle birlikte artçı depremlerin devam etme riskinin bulunduğu söylenebilir.