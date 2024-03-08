Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 8 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Muğla deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Muğla deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Muğla depremleri! 8 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MUĞLA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Muğla'da gün içerisinde deprem gerçekleşti. 8 Mart 2024 tarihinde Akdeniz'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, merkezi Marmaris (Muğla) yakınlarında kaydedilmiştir. Saat 07:27:12'de TSİ'de gerçekleşen depremin enlemi 36.3425 N, boylamı ise 28.40056 E'dir. Depremin derinliği 36.05 km olarak ölçülmüştür.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.