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Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 11 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 11 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Gündem Haberleri

AFAD ve Kandilli verilerine göre AYDIN deprem oldu mu? Sorusu, Muğla'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Muğla depremleri! 11 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Muğla deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Muğla deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Muğla depremleri! 11 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MUĞLA DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Muğla 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 11 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MUĞLA SON DEPREMLER

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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