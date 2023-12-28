Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık Son dakika Muğla depremleri!

Muğla deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Muğla deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Muğla depremleri! 28 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

MUĞLA DEPREM Mİ OLDU?

Öğle saatlerinde Malatya'da meydana gelen 4.6'lık depremin ardından, saat 13.40'ta da Muğla'nın Marmaris ilçesi 4 şiddetinde sallandı. 28 Aralık 2023 tarihinde, Türkiye saati ile 13:40:34'te Akdeniz'de, Muğla iline bağlı Marmaris'in 43.28 km açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin enlemi 36.32333 N, boylamı 28.40444 E ve derinliği 57.39 km olarak kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13.40 sıralarından Muğla'da bir deprem meydana geldi. Marmaris ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklanırken derinliği de 57.39 km olarak paylaşıldı.