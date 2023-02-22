Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından diğer illerde de fay hatlarının geçip geçmediği araştırılıyor. Muğla fay hattının nerelerden geçtiği ve deprem riski olan semtlerde merak edilen iller arasında yer alıyor. Peki, Muğla deprem bölgesi mi? Muğla'da deprem oluyor mu? Ege fayı Muğla'dan geçiyor mu?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve Elbistan ilçesi merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası Muğla'da deprem bekleniyor mu, Muğla'da deprem bölgesi mi soruları yanıt arıyor. Muğla deprem bölgesi mi? Muğla'da deprem oluyor mu? Ege fayı Muğla'dan geçiyor mu? İşte detaylar haberimizde...

MUĞLA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin akabinde Ege Bölgesini kapsayan Batı Anadolu Fay hattında yer alan Muğla'nın en önemli fay hattının Muğla-Yatağan fay hattı olduğu açıklandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Murat Ersen Aksoy, 4 aktif fay hattı olan Muğla bölgesinin görebileceği en yüksek deprem ölçeğinin 7,2 olacağını açıkladı.

MUĞLA DEPREM HARİTASI: MUĞLA'DA KAÇ FAY HATTI VAR?

Dr. Murat Ersen Aksoy, "Ölüdeniz fayı bizim bölgemizde yer almayan bir fay. Türkiye'de yer almayan bir fay. Ölüdeniz fayı Doğu Anadolu fayının güneyinden devam eden bir fay. Suriye, Lübnan, İsrail üzerinden devam eden bir fay. Kuzey-Güney yönünde bir fay hattı burası aslında. Bu fay hattı üzerinde meydana gelen depremler Ölüdeniz fay hattında etki gösterebilir. Stresini o fay üzerine yansıtmıştır. Bu fayların Muğla fayları ile ilgisi yok. Orada yaşanan depremler bizim Muğla civarındaki fayı etkilemez. Bizim Muğla civarında başlıca birkaç fayımız var.

Aktif fay olarak haritalara göre;

- Burdur Fethiye fay hattımız var,

- Gökova fayı,

- Muğla-Yatağan fayı ve

- Milas fayı.

Bu dört ana fay sistemi bu bölgede etkin" dedi.

MUĞLA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Muğla, en tehlikeli ve aktif fay hattının üzerinde bulunması nedeniyle en tehlikeli 18 il arasında yer alıyor. Muğla'dan Çanakkale'ye kadar olan tüm yerleşim yerlerinde faylar bulunuyor. Bu fayların aktif olması ise deprem riskini arttırıyor. Muğla riskli illerden biri olmasından dolayı sık sık iri ya da ufak depremlerle karşı karşıya kalıyor.

Muğla ili, Anadolu'nun güney-batısında bulunan fay hatlarının üzerinde bulunuyor. En büyük fay hattı da Gökova mahallesinden başlayan Milas-Ören mahallesine kadar uzanan fay hattıdır.

Bu fay hattının güneydeki kısmı çökmüş ve Gökova körfezini oluşturur iken, kuzey kısmı da Muğla ilinin 500-600 metre yüksekliğindeki ikinci platformunu oluşturmuştur. Fayın kuzey kısmında, Fay'a yakın yerlerinde Kuyucak, Kıran, Sarnıç ve Kızılağaç gibi mahallelerde yaşam halen devam ediyor.