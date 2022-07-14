Muğla Datça orman yangını SON DURUM! Datça yangını son durum ne oldu? Datça yangını söndürüldü mü?

Muğla Datça orman yangını ne oldu merak ediliyor. Muğla'nın Datça ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını gece saatlerinde rüzgarın hızı azalınca ilerleyişini durdurdu. Peki, Muğla Datça orman yangını ne oldu merak ediliyordu. İşte, Datça yangını son durum haberimizde...

MUĞLA DATÇA ORMAN YANGINI

Datça yangınına sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı. Datça'da 15 saattir devam eden orman yangınında gece saatlerinde rüzgarın hızı kesilirken, sabahın ilk ışıkları ile havadan 27 helikopter ve 12 uçak ile yoğun bir müdahale başladı.

HAVADAN MÜDAHALELER BAŞLADI

Yaklaşık 600 hektar alanda etkili orman yangını için sabahın ilk ışıkları ile havadan yoğun bir müdahale başladı. Havadan 12 uçak ve 27 helikopter yanan saha üzerine sürekli sorti yaparak su atmaya başladı. Jandarma Skorksy helikopterlerinin yanında 1 amfibik CL-215, 1 Antonov-32 tanker uçak ve 3 adet Air Tracktor yangın söndürme uçağı olmak üzere yoğun duman kaplı alanlara su atıyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde saatlerdir devam eden orman yangınına, sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale yeniden başladı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının çıkış nedeniyle ilgili, "Bir elektrik trafosundan çıktığı şu anki tespitlerimiz arasında ama kesin değerlendirmeleri gün içerisinde sizlerle paylaşacağız" dedi.

"500-600 HEKTAR CİVARINDA BİR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

"An itibarıyla yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında bir rutubet, 31 kilometre saat gibi de rüzgar hızı var. Bunlar tabii ki rutubet yüksek gibi olsa da gün içerisinde ve belirli bölgelerde rüzgar hızındaki anormallikler, yangınla ilgili tabi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmişti. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar görmüştür. Bu 500-600 hektarlık alanın tam olarak tespitini inşallah yangın kontrol altına alındıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecek durumda olacağız. Teselli bulduğumuz en önemli husus, gerek insan noktasında gerekse canlı hayvan noktasında herhangi bir zayiatın olmaması."

2 BİN 400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD'ın da paylaştığı gibi 2 bin 400 civarında vatandaşın, zarar görmemeleri, yangından olumsuz etkilenmemeleri için bulundukları mahalleden tahliye edildiklerini vurgulayan Kirişci, bu tahliye çalışmalarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarının büyük hızla sürdüğünü aktardı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Yangının çıkış nedenine de değinen Kirişci, "Marmaris yangınında aşırı alkollü olduğu ifade edilen bir kişi, iki farklı noktadan yangının fitilini ateşlemişti. Ama burada bir elektrik trafosundan çıktığı şu anki tespitlerimiz arasında ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde, gün içerisinde sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

GÜN AĞARINCA HAVADAN YOĞUN MÜDAHALE BAŞLADI

Gece saatlerinde rüzgarın hızı azalınca ilerleyişi duran orman yangınına, sabahın ilk ışıkları ile havadan yoğun bir müdahale başladı. 12 uçak ve 27 helikopter yanan saha üzerine sürekli sorti yaparak su atmaya başladı. Jandarma Skorksy helikopterlerinin yanında 1 amfibik CL-215, 1 Antonov-32 tanker uçak ve 3 adet Air Tracktor yangın söndürme uçağı olmak üzere yoğun duman kaplı alanlara su atıyor. Yanan sahalarda alev görünmezken, yoğun duman örtüsü ile kaplanan alanda hem havadan, hem karadan müdahale sürüyor.