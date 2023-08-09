Muğla'daki yangın son durum nedir? Muğla'daki yangın söndürüldü mü? Muğla'daki yangın nerede çıktı?

Muğla'daki yangın son durum nedir ve Muğla'daki orman yangını ne zaman bitecek merak ediliyor. Muğla'daki yangın söndürüldü mü ve Muğla'daki yangın nerede çıktı araştırılıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde gündüz saatlerinde çıkan orman yangını ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Muğla'daki yangın söndürüldü mü? Muğla'daki yangın nerede çıktı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Muğla'daki yangın söndürüldü mü? Muğla'daki yangın nerede çıktı?

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MUĞLA'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına ait görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, alevlerin yükseldiği sırada bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde, yangının çıkış anı anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay anında bir otomobilin bölgeden uzaklaştığı görüldü.

MUĞLA'DAKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara unsurları sevk edildi. Orman yangınına 6 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 3 saatte kısmen kontrol altına alındı.