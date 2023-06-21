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Muğla'da Yörüklerin Göç Yürüyüşü Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Muğla'da Yörüklerin Göç Yürüyüşü Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Turizm Haberleri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Göcek Gürsu, Pırnaz Yayla Göçü" kortej yürüyüşüyle başladı. Yöresel kıyafetler giyen Yörükler, davul zurna eşliğinde yürüyerek, Göcek Mahallesi'nin sokaklarında dolaştı. Yörüklerin temsili göç yürüyüşü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Göcek Gürsu, Pırnaz Yayla Göçü" kortej yürüyüşüyle başladı.

Yöresel kıyafetler giyen Yörükler, davul zurna eşliğinde yürüyerek, Göcek Mahallesi'nin sokaklarında dolaştı. Yörüklerin temsili göç yürüyüşü yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in de yer aldığı temsili yayla göçüne yoğun katılım oldu.

Etkinliğe, Demir'in yanı sıra Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Yörük Türkmen derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş ardından Göcek Türk Halk Müziği Korosu, Mustafa Selçukoğlu ve Ali Tunç konser verdi.

Etkinlik, 24 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Turizm

Fethiye Muğla Turizm Haberler

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