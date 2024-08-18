MUĞLA'DA YANGIN SON DAKİKA! Muğla Yatağan ilçesinde orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Muğla'da orman yangını nerede çıktı?

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi başladı. Muğla orman yangını nerede çıktı ve Muğla yangın son dakika gündeme geliyor. Havaların ısınmasıyla beraber orman yangınlarında artış yaşanıyor. Muğla yangın çıkmasının ardından Muğla'da orman yangınında son durum nedir? Muğla orman yangını nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir…

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 5 noktada orman yangınlarının devam ettiğini açıklamasının ardından bir yerden daha alevler yükselmeye başladı. Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlerken, alevler nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu trafiğe kapatıldı. Nebiköy ve Kafaca Köyü tedbir amaçlı tahliye edildi.

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlara, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, öğle saatlerinde Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi ve Menteşe ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi sırtlarındaki ormanlık alanlarda meydana geldi. Ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle, olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının hızla yayıldığı bölgelere karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopterler ve uçakları da havadan destek sağlıyor. Alevler nedeniyle Aydın-Muğla kara yolu trafiğe kapatıldı. Ayrıca tedbir amaçlı Nebiköy ve Kafaca Köyü tahliye edildi.

Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere karşı karadan ve havadan yoğun bir mücadele yürüten ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Müdahale ekipleri, yangının daha fazla alanı tehdit etmemesi için koordineli bir şekilde ilerleyerek, alevleri söndürmeye çalışıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.