Muğla'da yangın mı çıktı? (VİDEO) 29 Temmuz Cuma Muğla Marmaris'te yangın mı oldu, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü? Son gelişmeler!

Marmaris'te orman yangını çıktı. Orman yangınının ardından vatandaşlar, Muğla'da ne zaman yangın çıktı? Marmaris'te yangın mı çıktı? 29 Temmuz Cuma Muğla Marmaris'te yangın mı oldu, yangın söndürüldü mü?

MUĞLA MARMARİS'TE YANGIN MI ÇIKTI? (29 TEMMUZ 2022 CUMA)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yeri yakınında başlayan orman yangını, bölgedeki otele sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın nedeniyle her tarafı saran alevler büyük paniğe neden oldu.

Saat 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki otogarın üst kısmındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

MUĞLA MARMARİS YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

İhbarla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı. Bölgedeki çalışmalar sürdürülürken, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

OTELE SIÇRADI, VATANDAŞLAR PANİK İÇİNDE

Ormanlık alanda çıkan yangın, dakikalar sonra bölgedeki bir otele sıçradı. Bu anları kaydeden vatandaşların panik içerisinde kaçıştıkları ve gözyaşı döktükleri görüldü. Ayrıca yangınların sıçradığı otel de tahliye edildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OTELDEN TAHLİYELER ARASINDA YARALI YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yangın sıçrayan otelle ilgili yapılan açıklamada, "Otelden tahliye edilen vatandaşlarımız arasında yaralı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.AFAD'dan yapılan açıklamanın tamamındaşöyle denildi: "Bölgede çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup, yaralı bulunmamaktadır. Yangına Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

"ŞU AN İÇİN YANGININ SÖNDÜRÜLME İHTİMALİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bölgede bulunan DHA Muhabiri Cavit Akgün CNN Türk ekranından son durumu aktardı. Yangının söndürülme ihtimalinin söz konusu olmadığını belirten Akgün, "İçmeler Suruç Mahallesi ormanlık alandan yangın çıktı. Şu an havadan ve karadan müdahale ediliyor. Aldığımız bilgiye göre yangın bir otele sıçramış durumda. Ekipler canla başla yangını söndürmek için yoğun müdahalede bulunuyor. Geçen yıl da aynı tarihte yangın çıkmış ve 9 bin hektar kül olmuştu. Şu an havadan karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu an yangının söndürülme ihtimali söz konusu değil. Alevler birçok noktada etkin durumda. Yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Havadan evlere sıçramaması için binaların üzerine su atılıyor" dedi.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI: 7 VİLLA TAHLİYE EDİLDİ

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, villalarda tahliye işlemi gerçekleştirildiğini belirterek, "Karadan ve havadan tüm ekipler müdahaleleri gerçekleştiriyor. En son Turizm Meslek Yüksekokulu ve Uygulama Oteli'ne sıçradı. Bir villaya da sıçramış durumda. Ama ekipler müdahalelerini sağlıyor. Bununla birlikte 7 villada da tahliyeler gerçekleşti" diye konuştu.

OGM: 5 UÇAK OLAY YERİNDE

Orman Genel Müdürlüğü'nden de Marmaris'teki yangınla ilgili açıklama geldi. 5 uçak, 8 helikopter ve 40 arasözün görevlendirildiğini belirten OGM, "Orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın Kahramanları Yeşil Vatanımızı korumak için alevlerle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar: