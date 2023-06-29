Muğla'da yangın mı çıktı? (VİDEO) 29 Haziran Perşembe Muğla Datça'da yangın mı oldu, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü? Son gelişmeler!

Son dakika gelen haberlere göre, Muğla'nın Datça ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Bunun ardından vatandaşlar, Muğla'da yangın mı çıktı? 26 Haziran 2023 Perşembe Muğla Datça'da yangın mı oldu, yangın söndürüldü mü? merak ediyor. İşte son detaylar...

Datça'da orman yangını çıktı. Orman yangınının ardından vatandaşlar, Muğla'da ne zaman yangın çıktı? Datça'da yangın mı çıktı? 29 Haziran Perşembe Muğla Datça'da yangın mı oldu, yangın söndürüldü mü?

MUĞLA DATÇA'DA YANGIN MI ÇIKTI, NEDEN ÇIKTI? (29 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

Muğla'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

MUĞLA DATÇA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangının otluk ve makilik alanda etkili olduğu öğrenilirken, yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 6 helikopter ve 6 uçak havadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar: