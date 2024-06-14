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SON DAKİKA: Muğla'da yangın mı çıktı? Muğla'daki orman yangını söndürüldü mü?

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Muğla'da yangın mı çıktı? Muğla'daki orman yangını söndürüldü mü? Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor. Yangına müdahale için çevre ilçelerden takviye ekipler istendi ve hava araçları yangın bölgesine sevk edildi.

Muğla- Milas'ta orman yangını çıktı. Vatandaşlar, orman yangınının neden çıktığını merak ediyor. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü mü? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Muğla'da yangın mı çıktı? Muğla'daki orman yangını söndürüldü mü?

MUĞLA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyüyor.

Muğla'da yangın mı çıktı? Muğla'daki orman yangını söndürüldü mü?

MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Milas-Ören karayolu üzerinde bulunan Kısırlar Mahallesinde çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına bölgedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi. Yangın sonrası Muğla bölgesindeki hava araçları yangın bölgesine sevk edilirken, rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevlerin yayıldığı açıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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