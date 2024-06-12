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Muğla'da yangın mı çıktı? Muğla'daki orman yangını söndürüldü mü?

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Muğla'da çıkan orman yangını hakkında bilgi arayan vatandaşlar, durumun son hali hakkında bilgi almak istiyor. Yangının söndürülüp söndürülmediği konusu merak konusu olmaya devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Muğla'da yangın mı çıktı? Muğla'daki orman yangını söndürüldü mü?

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Milas'ın Demirciler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Peki, Muğla'da yangın mı çıktı? Muğla'daki orman yangını söndürüldü mü?

MUĞLA'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Milas'ın Demirciler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile çok sayıda personel sevk edildi.

MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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