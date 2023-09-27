Muğla'da Yabancılara Konut Satışı Düşüşte

Yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla bölgesinde Fethiye Ölüdeniz, Ortaca Dalyan, Marmaris, Datça ve Bodrum'da çok sayıda yerleşik yabancı vatandaş yaz kış ikamet ediyor.

Muğla bölgesinde yaz-kış oturan yerleşik yabancıların çoğu kendi konutlarında otururken, yabancılara konut satışlarında her geçen yıl düşüş yaşanıyor.

Yabancılara satış azaldı

Muğla'da 2022 yılının Ocak -Temmuz aylarında yabancılara 520 konut satışı yapılırken, 2023 yılının Ocak-Temmuz aylarında yabancılara 378 konut satışı gerçekleşti. Aylık bazda 2022 Temmuz ayında 78 konut satılırken, 202 Temmuz ayında bu rakam 49'a düştü.

2023 Temmuz ayında toplam konut satışı

Muğla genelinde 2022 yılında toplam Bin 270 konut satış gerçekleştirildi. Bunların 197'si ipotekli, Bin 073'ü diğer satış, bu satışlardan 393'ü ilk el satış, geri klan 877'si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. 2023 yılının Temmuz ayında toplam Bin 524 satış gerçekleşirken, bunlardan 157'si ipotekli, Bin 367'si diğer satış olarak gerçekleşti. Bu satışlardan 493'ü ilk el satış, Bin 0312'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. - MUĞLA