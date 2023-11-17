Muğla'da turistik motoryatta yangın çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Akyaka Mahallesi limanında bağlı olan bir motoryatın makine dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Muğla'nın Ula ilçesi turistik Akyaka Mahallesi limanında bağlı motoryatın makine dairesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre Akyaka limanında yaz kış sürekli bağlı olan ve sahili İstanbul'da olan Spica isimli özel motoryatın makine bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye ve Akyaka Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri limana bağlı bulunan Motoryatın motor bölümüne müdahale ederken, tedbir amaçlı Motoryatın çevresindeki tekneler uzaklaştırıldı. Teknenin motor bölümünden çıkan dumanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı. Yangının motor bölümündeki elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor. - MUĞLA