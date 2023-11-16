Muğla'da trafik kazasında 1 çocuk yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönen bir otomobile aynı yönde seyreden başka bir araç çarptı. Kazada, otomobilde yolcu konumunda bulunan bir çocuk yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA